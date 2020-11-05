Месси хочет уйти из «Барселоны» после сезона-2020/21
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из клуба после сезона-2020/21, передает Cuatro.
Напомним, аргентинец хотел покинуть команду после прошлого сезона. Его не устраивало руководство клуба в лице президента Хосепа Бартомеу. Функционер ушел в отставку, но Месси оказалось этого мало.
Нападающий считает, что с нынешним составом сине-гранатовые не смогут претендовать на титулы.
Ранее «Барселона» с минимальным счетом переиграла киевское «Динамо».