Месси хочет уйти из «Барселоны» после сезона-2020/21

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из клуба после сезона-2020/21, передает Cuatro.

Напомним, аргентинец хотел покинуть команду после прошлого сезона. Его не устраивало руководство клуба в лице президента Хосепа Бартомеу. Функционер ушел в отставку, но Месси оказалось этого мало.



Нападающий считает, что с нынешним составом сине-гранатовые не смогут претендовать на титулы.

Ранее «Барселона» с минимальным счетом переиграла киевское «Динамо».