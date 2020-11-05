Завершились слушания по делу WADA и РУСАДА

Завершились слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает РИА «Новости».

«Слушания прошли, теперь все будут ждать решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Как только решение будет принято, тогда мы сможем давать комментарии», — сказал президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Напомним, в декабре 2019 года WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований из-за несоответствия антидопинговому кодексу.



Ранее сообщалось о том, что решение CAS по делу против РУСАДА будет известно не раньше конца ноября.