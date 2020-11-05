Овечкин рассказал о своем отношении к Путину

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Я безоговорочно поддерживаю Путина. Мне просто нравится, как наша страна сейчас… Я живу в Америке. Я вижу, как положительно относятся к нашему президенту», — сказал Овечкин в эфире RTVI.



Напомним, игрок выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон».



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