Овечкин рассказал о своем отношении к Путину
Андрей Черников
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Хоккеист Александр Овечкин рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
«Я безоговорочно поддерживаю Путина. Мне просто нравится, как наша страна сейчас… Я живу в Америке. Я вижу, как положительно относятся к нашему президенту», — сказал Овечкин в эфире RTVI.
Напомним, игрок выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон».
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