Промоутер сравнил Поветкина и Мухаммеда Али

Промоутер Владимир Хрюнов сравнил российского боксера Александра Поветкина и американца Мухаммеда Али, передает «Новый Век».

«Поветкин стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом и Роджером Федерером. Темные силы, разумеется, были не заинтересованы в его чемпионстве. Потому против него развязали кампанию якобы о допинге», — сказал Хрюнов.

Напомним, Поветкин провел 39 боев, одержав 36 побед.



Ранее сообщалось о том, что Поветкин госпитализирован после заражения коронавирусом.