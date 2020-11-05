Бывший директор благотворительного фонда Шипулина объявлена в розыск

Бывший директор благотворительного фонда биатлониста Антона Шипулина Виктория Щелкова объявлена в розыск.

Напомним, Щелкова обвиняется в мошенничестве. Ее подозревают в том, что она не по назначению тратила деньги фонда.

В августе 2020 года Шипулин добился возбуждения уголовного дела против экс-директора.

«Расследование уголовного дела по факту мошенничества в моем благотворительном фонде приостановлено. Щелкова уже объявлена в розыск. Сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение», — написал Шипулин в Instagram.



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