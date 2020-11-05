Родченков о деле РУСАДА: российские мошенники могут снова избежать наказания

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о слушаниях по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Информатор WADA заявил, что Россия заслужила восьмилетний запрет на участие в крупных международных соревнованиях. При этом Родченков обеспокоен тем, что решение суда может быть «разочаровывающим и шокирующим».

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории считает, что CAS, WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) нуждаются в реформировании.

«В рамках этой ущербной системы управления спортом российские мошенники могут снова избежать надлежащих санкций и наказаний, а затем каким-то образом принять участие в Олимпийских играх в Токио в следующем году», — цитирует Родченкова Evening Standard.

Ранее сообщалось, что решение CAS по делу против РУСАДА будет известно не раньше конца ноября.