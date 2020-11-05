«Лейпциг» переиграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Вадим Балканов
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В очередном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен».
Встреча прошла в Германии на стадионе «Ред Булл Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Анхель Ди Мария.
После этой победы подопечные Юлиана Наггельсмана набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы Н.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов.