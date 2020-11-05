«Лейпциг» переиграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

В очередном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен».

Встреча прошла в Германии на стадионе «Ред Булл Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Анхель Ди Мария.

После этой победы подопечные Юлиана Наггельсмана набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы Н.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов.