Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о разговоре на повышенных тонах после игры с «Севильей» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, команда была обязана доводить матч до итоговой победы.

«Тяжело находить слова. Мы должны постараться извлечь пользу от этого поражения.



После игры поговорили на повышенных тонах. То, что было в раздевалке, пускай там и останется. Всегда есть претензии к кому-то, мы высказываем их друг другу», — сказал Газинский.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал поражение в матче против «Севильи».