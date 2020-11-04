Тренера «Барселоны» могут дисквалифицировать на 12 матчей
Антон Борисов
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть дисквалифицирован на длительный срок за критику судей, сообщает AS.
По информации издания, Ла Лига открыло дело в отношении специалиста, заявившего посте матча чемпионата страны против мадридского «Реала» (1:3), что система видеопомощи арбитрам (VAR) постоянно действует против каталонского клуба.
Согласно дисциплинарному кодексу, официальные лица не имеют права ставить под сомнение честность и беспристрастность любого арбитра или органов Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Нидерландцу грозит дисквалификация от двух до 12 матчей и штраф до €3 тысяч.
Ранее Куман поддержал отказавшихся от снижения зарплат игроков «Барселоны».