Тренера «Барселоны» могут дисквалифицировать на 12 матчей

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть дисквалифицирован на длительный срок за критику судей, сообщает AS.

По информации издания, Ла Лига открыло дело в отношении специалиста, заявившего посте матча чемпионата страны против мадридского «Реала» (1:3), что система видеопомощи арбитрам (VAR) постоянно действует против каталонского клуба.

Согласно дисциплинарному кодексу, официальные лица не имеют права ставить под сомнение честность и беспристрастность любого арбитра или органов Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Нидерландцу грозит дисквалификация от двух до 12 матчей и штраф до €3 тысяч.

Ранее Куман поддержал отказавшихся от снижения зарплат игроков «Барселоны».