«Зенит» и «Лацио» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Антон Борисов
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Петербургский «Зенит» и римский «Лацио» определились с составами на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Караваев, Жирков, Ерохин, Дзюба.
Стартовый состав «Лацио»: Рейна, Патрик, Корреа, Худт, Пароло, Милинкович-Савич, Ачебри, Марушич, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.
Встреча между «Зенитом» и «Лацио» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что соперник «Зенита» в Лиге чемпионов нарушил протокол Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).