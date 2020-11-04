УЕФА отреагировал на информацию о проведении всех матчей Евро в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о возможном проведении всех матчей чемпионата Европы — 2020 в России.

Континентальное первенство должно было пройти в 2020 году в 12 городах Европы, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на год. Ранее французские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает Россию как единственную страну-хозяйку первенства.

В организации заявили, что УЕФА намерен сохранить формат и места проведения Евро-2020.

«В настоящее время организация сконцентрирована на проведении Евро на 12 стадионах с болельщиками. Если появится необходимость в противоположных решениях, то они будут приняты ближе к началу турнира. Но сейчас никаких планов менять какой-либо стадион нет», — приводит заявление УЕФА Sky Sports.

Ранее глава оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о переносе турнира в Россию.