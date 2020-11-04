Утяшева заняла первое место в списке спортсменов, которым доверяют россияне

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Гимнастка Ляйсан Утяшева заняла первое место в списке спортсменов, которым доверяют россияне, передает «РБК-Спорт» со ссылкой на исследовательский холдинг Romir.

Второе место заняла тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Замкнул тройку боец смешанных единоборств Федор Емельяненко.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов занял в рейтинге шестое место.

Ранее Хабиб показал тренировку со своим отцом