Утяшева заняла первое место в списке спортсменов, которым доверяют россияне
Андрей Черников
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Гимнастка Ляйсан Утяшева заняла первое место в списке спортсменов, которым доверяют россияне, передает «РБК-Спорт» со ссылкой на исследовательский холдинг Romir.
Второе место заняла тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Замкнул тройку боец смешанных единоборств Федор Емельяненко.
Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов занял в рейтинге шестое место.
Ранее Хабиб показал тренировку со своим отцом