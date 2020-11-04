Экс-президент «Локомотива» подвел итоги матча против «Атлетико»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги матча «железнодорожников» против мадридского «Атлетико», передают «Известия».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«До матча я не верил в ничью. После гола «Атлетико» сомневался, что игру спасут. Но был элемент везения с этим пенальти. А при равном счете «Локомотив» самоотверженно оборонялся», — сказал Наумов.



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