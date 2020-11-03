«Шахтер» потерпел крупнейшее домашнее поражение в ЛЧ в своей истории

3 ноября донецкий «Шахтер» принимал у себя дома менхенгладбахскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов.

Немецкий клуб победил со счетом 6:0.

Данное поражение стало самым крупным для «горняков» в домашних матчах за всю историю турнира.



Стоит отметить, что в 2015 году в игре самого престижного европейского турнира «Шахтер» на выезде уступил мюнхенской «Баварии» (0:7).



Ранее «Боруссия» разгромила «Шахтер» в матче Лиги чемпионов.