«Шахтер» потерпел крупнейшее домашнее поражение в ЛЧ в своей истории
Андрей Черников
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3 ноября донецкий «Шахтер» принимал у себя дома менхенгладбахскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов.
Немецкий клуб победил со счетом 6:0.
Данное поражение стало самым крупным для «горняков» в домашних матчах за всю историю турнира.
Стоит отметить, что в 2015 году в игре самого престижного европейского турнира «Шахтер» на выезде уступил мюнхенской «Баварии» (0:7).
Ранее «Боруссия» разгромила «Шахтер» в матче Лиги чемпионов.