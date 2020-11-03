Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Андрей Черников
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Российскую бегунью Маржану Ибаеву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, передает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Отмечается, что Ибаева применяла анаболические стероиды, среди которых дегидрохлорметилтестостерон, станозолол и мельдоний.
Спортсменка дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения от соревнований отсчитывается с 12 октября 2020 года.
Ранее чемпиона мира по легкой атлетике Кристиана Коулмана дисквалифицировали на два года.