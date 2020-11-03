Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Российскую бегунью Маржану Ибаеву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, передает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что Ибаева применяла анаболические стероиды, среди которых дегидрохлорметилтестостерон, станозолол и мельдоний.

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения от соревнований отсчитывается с 12 октября 2020 года.



Ранее чемпиона мира по легкой атлетике Кристиана Коулмана дисквалифицировали на два года.