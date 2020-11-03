Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг

Двукратный чемпион мира по футболу Диего Марадона перенесет операцию по поводу субдуральной гематомы, сообщает TyC Sports в Twitter.



Напомним, ранее стало известно о том, что экс-игрок госпитализирован для прохождения обследования.

«Диего будет сделана операция по поводу субдуральной гематомы», — говорится в сообщении.



Ранее врач рассказал о состоянии здоровья Марадоны.