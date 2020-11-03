Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг
Андрей Черников
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Двукратный чемпион мира по футболу Диего Марадона перенесет операцию по поводу субдуральной гематомы, сообщает TyC Sports в Twitter.
Напомним, ранее стало известно о том, что экс-игрок госпитализирован для прохождения обследования.
«Диего будет сделана операция по поводу субдуральной гематомы», — говорится в сообщении.
Ранее врач рассказал о состоянии здоровья Марадоны.
Verónica Ojeda y su llegada al Sanatorio Ipensa, tras confirmarse la operación de Maradona: "No sé cómo está, acabo de entrar". pic.twitter.com/LOND5m2i5G— TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2020