«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов, Миранчук остался в запасе
Мартин Норикович
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Аталанту».
Встреча проходила в Бергамо и завершилась со счетом 5:0.
Футболист сборной России по футболу Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Аталанта» встретится с «Ливерпулем» на выезде.
Футбол. Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
«Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 0:5.
Голы: 0:1 — Жота, 16; 0:2 — Жота, 33; 0:3 — Салах, 47; 0:4 — Мане, 49; 0:5 — Жота, 54.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.