«Реал» обыграл «Интер» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл миланский «Интер»..
Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 3:2.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Реал» встретится с «Интером» на выезде.
Футбол. Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Интер» (Милан, Италия) — 3:2.
Голы: 1:0 — Бензема, 25; 2:0 — Рамос, 33; 2:1 — Мартинес, 35; 2:2 — Перишич, 68; 3:2 — Родриго, 80.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.