«Бавария» благодаря хет-трику Левандовски разгромила «Зальцбург» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург».
Встреча проходила в Зальцбурге и завершилась со счетом 5:2.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Зальцбург» встретится с «Баварией» на выезде.
Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
«Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 2:5.
Голы: 1:0 — Бериша, 4; 1:1 — Левандовски (пенальти), 21; 1:2 — Кристенсен (автогол), 44; 2:2 — Окугава, 66; 2:3 — Боатенг, 79, 2:4 — Зане, 83; 2:5 — Левандовски, 88; 2:6 — Эрнандес, 90+2.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.