Соперник «Зенита» в Лиге чемпионов нарушил протокол УЕФА
Андрей Черников
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Соперник петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов римский «Лацио» нарушил медиа-протокол Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает РИА «Новости».
Отмечается, что «орлы» опоздали на пресс-конференцию, которая должна была начаться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Сине-бело-голубые сыграют с «Лацио» 4 ноября.
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