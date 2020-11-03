Соперник «Зенита» в Лиге чемпионов нарушил протокол УЕФА

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Соперник петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов римский «Лацио» нарушил медиа-протокол Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает РИА «Новости».

Отмечается, что «орлы» опоздали на пресс-конференцию, которая должна была начаться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые сыграют с «Лацио» 4 ноября.

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