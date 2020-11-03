Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал «Краснодар» за игру в Лиге чемпионов с «Челси», передает Sport24.

«Краснодар» изначально сдался. Да, у них проблемы, не было многих футболистов. Смешно ссылаться на отсутствие игроков, имея такие финансы», — сказал Канчельскис.

Напомним, «быки» уступили «синим» со счетом 0:4.



Ранее главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги сделал комплимент «Краснодару».