Дзюба и Вендел готовятся к игре с «Лацио» в общей группе

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и португальский полузащитник Вендел готовятся к игре с римским «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в общей группе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, игроки, пропустившие прошедший матч сине-бело-голубых против «Химок», смогут помочь своей команде в поединке с «орлами».

Также в основной группе работал Дмитрий Чистяков, не заявленный за «Зенит» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле не полетел в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».