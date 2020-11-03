Широков назвал лучшего тренера чемпионата России

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова назвал лучшего тренера чемпионата России.

По мнению Широкова, Леонид Слуцкий является лучшим тренером Российской премьер-лиги.

«Мне лично не нравится то, что делает Гончаренко в ЦСКА. Думаю, что можно было намного больше сделать. Второй - Валерий Карпин», — сказал он.

Напомним, что после 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. Второе место — «Зенит» (27), третье — «Спартак» (27).

Ранее Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.