Футболист московского ЦСКА прокомментировал свой первый вызов в сборную России

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свой первый вызов в сборную России, передает телеканал «Россия 24».

По словам Кучаева, он удивился вызову в сборную России.

«Вряд ли я мог ждать этого вызова. Еще ни разу со Станиславом Черчесовым не общался», — сказал футболист.

После 13 туров Российской премьер-лиги ЦСКА имеет 28 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.

Константин Кучаев сыграл 13 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее хавбек ЦСКА Кучаев высказался о психологическом давлении.