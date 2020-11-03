Футболист московского ЦСКА прокомментировал свой первый вызов в сборную России
Карен Саркисян
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Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свой первый вызов в сборную России, передает телеканал «Россия 24».
По словам Кучаева, он удивился вызову в сборную России.
«Вряд ли я мог ждать этого вызова. Еще ни разу со Станиславом Черчесовым не общался», — сказал футболист.
После 13 туров Российской премьер-лиги ЦСКА имеет 28 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.
Константин Кучаев сыграл 13 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее хавбек ЦСКА Кучаев высказался о психологическом давлении.