Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков в интервью на Youtube-канале журналиста Василия Конова назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.

По словам Широкова, он пробовал поговорить с арбитром. Футболист отмечает, что на следующий день после инцидента звонил арбитру четыре раза, но тот не брал трубку.

«Я так понимаю, его огородили от внешних звонков.

Справедливое наказание? Штраф, безусловно», — сказал он.

Напомним, что 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».

Ранее Дзюба прокомментировал решение Семака заменить его в Дортмунде.