На предвыборном митинге Трампа зрители оскорбляли Леброна Джеймса

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании упомянул игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, передает TMZ Sports.

По словам Трампа, он сочувствует Джеймсу.

«Рейтинги упали на 71 процент во время чемпионского сезона «Лейкерс».

Мне не хотелось смотреть ни одного броска. Если они не уважают нашу страну, если они не уважают наш флаг, никто не хочет их смотреть», — сказал президент.

В ответ зрители начали оскорблять баскетболиста, скандируя — «Леброн Джеймс – отстой!»

Видео с митинга выложил The NBA Central в Twitter.

Ранее Леброн Джеймс сделал послание в день выборов президента США.