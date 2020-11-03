Генеральный директор ФФККР подтвердил, что Медведева пропустит этап Кубка России
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Евгения Медведева не выступит на четвертом этапе Кубка России в Казани, который должен пройти с 8 по 12 ноября, сообщает Sport24.
По словам Когана, Медведева продолжает восстанавливаться после травмы.
«На этапе Кубка в Казани ее не будет», — сказал он.
Этап Кубка России — отборочный турнир перед чемпионатом России, который пройдет в декабре в Челябинске. Согласно регламенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в турнире могут участвовать только те фигуристы, которые выступали на двух этапах Кубка России.
Напомним, что Медведева пропустила два этапа Кубка России из-за обострившейся травмы спины. 15 октября фигуристка возобновила тренировки.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы.
Ранее сообщалось, что Медведева не выступит на этапе Кубка России в Казани.