Генеральный директор ФФККР подтвердил, что Медведева пропустит этап Кубка России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Евгения Медведева не выступит на четвертом этапе Кубка России в Казани, который должен пройти с 8 по 12 ноября, сообщает Sport24.

По словам Когана, Медведева продолжает восстанавливаться после травмы.

«На этапе Кубка в Казани ее не будет», — сказал он.

Этап Кубка России — отборочный турнир перед чемпионатом России, который пройдет в декабре в Челябинске. Согласно регламенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в турнире могут участвовать только те фигуристы, которые выступали на двух этапах Кубка России.

Напомним, что Медведева пропустила два этапа Кубка России из-за обострившейся травмы спины. 15 октября фигуристка возобновила тренировки.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Медведева не выступит на этапе Кубка России в Казани.