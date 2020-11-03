Леброн Джеймс сделал послание в день выборов президента США

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в Instagram сделал заключительное послание в день выборов президента Соединенных Штатов Америки (США). Баскетболист призвал избирателей голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Джеймс опубликовал фотографию Камалы Харрис, которая может стать первой темнокожей женщиной, занявшей пост вице-президента США. Это произойдет в случае победы Байдена на президентских выборах.

«Еще день. Пожалуйста, проголосуйте. Нам нужно все менять, и мы начнем завтра», – написал он.

Напомним, что 3 ноября состоятся выборы президента США. На должность президента претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Ранее ветеран НБА рассказал о водке и пиве на вечеринках Родмана.