Боец MMA спас полицейского во время теракта в Вене
Боец смешанных единоборств (MMA) Микаил Озен спас раненого полицейского во время теракта в Вене, сообщает Hurryiet.
По словам бойца, они с другом увидели, что преступник стреляет в стражей порядка и подбежали к раненому полицейскому, чтобы помочь ему добраться до машины скорой помощи. Также Озен помог пожилой женщине.
«К месту происшествия шла пенсионерка. Мы забрали ее и отвезли ее в безопасное место», — сказал он.
Микаил Озен является австрийским бойцом MMA турецкого происхождения. На его счету пять побед в восьми боях в смешанных единоборствах.
Напомним, что 2-го ноября произошла серия террористических актов в Вене. Передается, что в результате атак погибло семь человек.
Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы может быть перенесен из-за теракта в Вене.