Боец MMA спас полицейского во время теракта в Вене

Боец смешанных единоборств (MMA) Микаил Озен спас раненого полицейского во время теракта в Вене, сообщает Hurryiet.

По словам бойца, они с другом увидели, что преступник стреляет в стражей порядка и подбежали к раненому полицейскому, чтобы помочь ему добраться до машины скорой помощи. Также Озен помог пожилой женщине.

«К месту происшествия шла пенсионерка. Мы забрали ее и отвезли ее в безопасное место», — сказал он.

Микаил Озен является австрийским бойцом MMA турецкого происхождения. На его счету пять побед в восьми боях в смешанных единоборствах.

Напомним, что 2-го ноября произошла серия террористических актов в Вене. Передается, что в результате атак погибло семь человек.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы может быть перенесен из-за теракта в Вене.