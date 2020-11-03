У троих игроков «Шахтера» осложнения с легкими после коронавируса

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде, передает официальный сайт клуба.

По мнению тренера, люди не уважают вирус и пандемию. Каштру отмечает, что нужно понимать, что вирус может коснуться каждого и что никто не знает о возможных последствиях.

«Когда смотришь на десять игроков, которые были инфицированы в «Шахтере», и у троих из них видишь осложнения с легкими, а еще у одного — проблемы с сердцем, то начинаешь задумываться и понимать, что происходит в нашем мире.

Странно все, что происходит в мире, и футбол странный»,— сказал он.

Напомним, что матч «Шахтер» — «Боруссия» состоится 3-го ноября в Киеве. Начало игры — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы может быть перенесен из-за теракта в Вене.