Легенда сборной Аргентины Марадона отправлен в больницу

Легендарный аргентинский футболист, главный тренер «Химнасии» Диего Марадона отправлен в больницу, сообщает TNT Sports.

По информации источника, у 60-летнего специалиста нет симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Однако родственников легендарного футболиста беспокоят его эмоциональные проблемы.

Марадона был госпитализирован в медицинский центр в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что Марадона рассказал о своем отношении к Путину.