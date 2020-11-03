«Барселона» хочет снизить расходы на €300 млн

«Барселона» намерена урезать расходы команды на €300 млн из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт каталонской команды.

О финансовых трудностях команды рассказал исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс. Согласно его словам, в первую очередь клуб хочет договориться о снижении заработных плат футболистам и сотрудникам команды.

«Чтобы достичь баланса в нашем бюджете, необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Комиссия считает целесообразным принять определенные меры для ограничения последствий этой пандемии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Барселоны» пытался «указать на дверь» Месси.