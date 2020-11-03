«Барселона» хочет снизить расходы на €300 млн
Анастасия Мартыненко
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«Барселона» намерена урезать расходы команды на €300 млн из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт каталонской команды.
О финансовых трудностях команды рассказал исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс. Согласно его словам, в первую очередь клуб хочет договориться о снижении заработных плат футболистам и сотрудникам команды.
«Чтобы достичь баланса в нашем бюджете, необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Комиссия считает целесообразным принять определенные меры для ограничения последствий этой пандемии», — заявил он.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Барселоны» пытался «указать на дверь» Месси.