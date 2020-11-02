Экс-тренер «Барселоны» пытался «указать на дверь» Месси

Между бывшим главным наставником «Барселоны» Кике Сетьеном и аргентинским нападающим и капитаном команды Лионелем Месси произошел конфликт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, перепалка между специалистом и футболистом произошла в перерыве матча чемпионата Испании с «Сельтой». Месси попытался раскритиковать действия тренера.

«Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне», — заявил Сетьен в ответ.

Примечательно, что встреча завершилась со счетом 2:2, а игроки «Барселоны» позднее подвергли критике тренерские решения. Сетьен был уволен летом 2020 года после того, как каталонская команда была разгромлена со счетом 2:8 «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Барселоны» рассказал о сложном характере Месси.