Руководство «Химок» проведет воспитательную беседу с Мирзовым

Руководство подмосковных «Химок» проведет воспитательную беседу с нападающим Резиуаном Мирзовым, выложившим оскорбительный пост в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, форварду намерены объявить, что в связи с напряженной общественной обстановкой не стоило публиковать столь вызывающее фото.

Напомним, что в настоящее время «Химки» имеют в своем активе девять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный поделился мнением о лучшем футболисте 2020 года.