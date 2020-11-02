Тренер ЦСКА Овчинников чуть не подрался с фанатами в Волгограде

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников чуть не подрался с фанатами красно-синих в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Околофутбола»

В местном аэропорту группа болельщиков ЦСКА начала выкрикивать оскорбления в адрес экс-вратаря столичных «Локомотива» и «Динамо», после чего тот развернулся и направился к ним. Потасовки удалось избежать благодаря сотрудникам клуба, которые остановили Овчинникова.

Стоит отметить, что после инцидента один из фанатов попросил прощения за поведение своих соратников.

Ранее сообщалось, что глава оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о переносе турнира в Россию.