Симеоне рассказал о намерении создать «Локомотиву» проблемы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, подопечные Марко Николича четко знают свои обязанности на поле, из-за чего могут доставить неудобства своим соперникам.

В то же время аргентинец заявил, что хочет сам создать проблемы «железнодорожникам» и заработать три очка.

Напомним, что матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдет 3 ноября на стадионе «РЖД Арена» в 20.55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комбаров высказался о перспективах московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).