Усик назвал шизой обвинения Уайлдера в адрес Фьюри

Боксер-супертяжеловес Александр Усик высказался об обвинениях со стороны Деонтея Уайлдера в адрес Тайсона Фьюри в мошенничестве с экипировкой во время их противостояний. Об этом сообщает Behind The Gloves.

По его словам, американец беспочвенно обвиняет своего британского оппонента в махинациях с боксерскими перчатками.

Усик заявил, что специальная комиссия перед выходом на ринг проверяет их, поэтому обвинения Уайлдера можно назвать шизой.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России проведет разбирательство ситуации с дракой, в которой принял участие чемпион Европы 2013 года Никита Иванов.