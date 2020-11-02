Российский специалист Дмитрий Парфенов возглавил тульский «Арсенал». Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба клуба.

На посту главного тренера «канониров» 46-летний наставник сменил Сергея Подпалого.

Последним местом работы Парфенова в Российской премьер-лиге (РПЛ) был екатеринбургский «Урал», с которым он в 2019 году доходил до финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал вызов форварда Антона Заболотного в сборную России.