Губерниев поделился мнением о вызове Заболотного в сборную России

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о вызове Антона Заболотного в сборную России, передает Sport24.

«Над Антоном глумились, а сейчас он оказался в сборной? Публичные люди должны быть готовы к различным ударам. Заболотный заслужил место в сборной России», — сказал Губерниев.

12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.

Ранее Станислав Черчесов объяснил вызов на ноябрьские матчи игроков молодежной сборной.