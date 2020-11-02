Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов объяснил вызов на ноябрьские матчи игроков молодежной сборной, передает Sport24.

«У молодежки на этом сборе уже нет официальных матчей. У нас появилась возможность посмотреть футболистов, которые проявляют себя и в молодежной сборной, и чемпионате», — сказал Черчесов.

12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов Матвея Сафонова на ноябрьские матчи сборной.