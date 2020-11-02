Футболист мадридского «Реала» заразился коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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Один из футболистов мадридского «Реала» заразился коронавирусом перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает Football Italia.
По сообщениям источника, если второй тест на коронавирус покажет положительный результат, то футболист будет вынужден пропустить встречу «Лиги чемпионов».
Напомним, что игра «Реала» и «Интера» пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что шесть игроков киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем с «Барселоной».