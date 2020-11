Макгрегор назвал Хабиба феноменальным бойцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор на странице в Twitter назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова феноменальным бойцом.

В 2018-м году на турнире UFC 229 Нурмагомедова одержал досрочную победу над Макгрегором.

«Феноменальный боец. Сейчас он лучший в этом спорте. Однако у меня есть ответ, и они его знают», — написал он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету россиянина 29 побед в 29 боях MMA.

Ранее Макгрегор рассказал о планах на будущее.

A phenomenal grappler fighter. The current best in the sport with it.

I've the answer however and they know it.

Congrats on the plumbing apprenticeship and thank you for the well wishes!

Same to you and yours https://t.co/AUCYizMjRk