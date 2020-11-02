Макгрегор назвал Хабиба феноменальным бойцом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор на странице в Twitter назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова феноменальным бойцом.
В 2018-м году на турнире UFC 229 Нурмагомедова одержал досрочную победу над Макгрегором.
«Феноменальный боец. Сейчас он лучший в этом спорте. Однако у меня есть ответ, и они его знают», — написал он.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету россиянина 29 побед в 29 боях MMA.
Ранее Макгрегор рассказал о планах на будущее.
A phenomenal grappler fighter. The current best in the sport with it.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2020
I've the answer however and they know it.
Congrats on the plumbing apprenticeship and thank you for the well wishes!
Same to you and yours �� https://t.co/AUCYizMjRk