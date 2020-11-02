Футболист французского клуба извинился за лайк публикации Хабиба
Защитник футбольного клуба «Ниццы» Юсеф Аталь извинился за лайк публикации чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова, передает RMC Sport.
Нурмагомедов в публикации оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.
«Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада», — написал он..
Напомним, что на днях в Ницце было совершено нападение на прихожан церкви Нотр-Дам. Три человека было убито. Одна из жертв — пожилая женщина, которая была найдена у купели со святой водой, практически обезглавленная.
«Я лайкнул пост Хабиба, потому что я фанат этого спортсмена. Я не хотел никого обидеть. Я серьезно обеспокоен из-за нападения в Ницце. Я мусульманин, и я против терроризма», – заявил Аталь..
Нападавший на прихожан оказался выходец из Туниса, 21-летний мужчина по имени Браим. Преступник был задержан.
Ранее политик призвал исключить защитника «ПСЖ» из сборной Франции за лайк публикации Хабиба.