Защитник «Зенита» попросил прощения за свою игру у клуба и болельщиков

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий в Instagram попросил прощения за свою игру у клуба и болельщиков.

Напомним, что 1-го ноября «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (2:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги

Клуб из Санкт-Петербурга на официальной странице в Instagram опубликовал фотографию Ракицкого. Защитгик в комментариях под публикацией попросил прощения за плохую игру.

«Извините, что плохо играю», — написал он.

После 13 туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 27 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.

Ранее защитник «Тамбова» извинился за удаление в матче с «Динамо».