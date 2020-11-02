Защитник «Зенита» попросил прощения за свою игру у клуба и болельщиков
Карен Саркисян
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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий в Instagram попросил прощения за свою игру у клуба и болельщиков.
Напомним, что 1-го ноября «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (2:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги
Клуб из Санкт-Петербурга на официальной странице в Instagram опубликовал фотографию Ракицкого. Защитгик в комментариях под публикацией попросил прощения за плохую игру.
«Извините, что плохо играю», — написал он.
После 13 туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 27 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.
Ранее защитник «Тамбова» извинился за удаление в матче с «Динамо».