Агент рассказал о причинах срыва переезда Дзюбы в АПЛ

Агент Алан Агузаров рассказал о причинах срыва переезда нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Английскую премьер-лигу (АПЛ), передает «Матч ТВ».

По словам Агузарова, он работал в отношении возможного переезда Дзюбы в АПЛ. Агент отмечает, что были клубы, которые проявляли заинтересованность к нападающему, но «Зенит» не был готов его отпустить.

«Жозе Моуринью звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна «Тоттенхэм» рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба», — сказал он.

После 13 туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 27 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.

Ранее мяч Бэйла принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном».