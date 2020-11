Макгрегор рассказал о планах на будущее

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боксер смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор на своей странице в Twitter рассказал о планах на будущее.

По словам Макгрегора, он еще вернется в полусредний вес, но в 2021-м году он переходит в легкий дивизион.

«Здесь есть несколько отличных боев и незавершенные дела. Я еще раз покажу миру, кто я и что из себя представляю. Верьте этому!» — написал ирландец.

Напомним, что 12-го декабря 2020-го года пройдет бой Макгрегор — Порье.

Первый поединок Макгрегор — Порье состоялся 27-го сентября 2014-го года и завершился победой ирландского бойца нокаутом.

Ранее футболист французского клуба извинился за лайк публикации Хабиба.

We are aiming for the finish of yachting season 2021.

Around August, September.

With it I will set the Guinness World Record for "Fastest time to lap the Country of Ireland by Power Boat" That is my goal with it.

I will do it with my son and my father. https://t.co/0akL9bQ54b