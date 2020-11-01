Нападающий «Динамо» поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом»

Московское «Динамо» победило футбольным клуб «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 2:1.

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы, передает Sport 24.

По словам нападающего, получилась драматичная игра, которая надолго запомнится болельщикам. Комличенко отмечает, что «Тамбов» очень самоотверженно оборонялся и им нужно отдать должное.

«Первый тайм не предвещал ничего необычного. Мы забили мяч, спокойно контролировали ход матча, владели преимуществом. После перерыва тоже все было нормально, к тому же соперник остался в меньшинстве после двух удалений.

Пришлось поволноваться перед пенальти в наши ворота, но все хорошо, что хорошо кончается», — сказал он.

«Динамо» после победы над «Тамбовом» набрал 23 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» переиграло «Тамбов».