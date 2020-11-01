«Динамо» в гостях переиграло «Тамбов» в матче РПЛ

В заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» переиграло «Тамбов».

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Даниил Лесовой и Николай Комличенко, реализовавший одиннадцатиметровый удар на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Герман Онугха.

После этой победы подопечные Сандро Шварца набрали 23 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что гавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над волгоградским «Ротором».