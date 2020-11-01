Рублев стал победителем теннисного турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

Отечественный спортсмен в решающем матче за титул сломил сопротивление итальянца Лоренцо Сонего.

Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в двух сетах — 6:4, 6:4.

23-летний Рублев шесть раз подал на вылет и не совершил ни одной двойной ошибки.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева Ольга Шарыпова в очередной раз обратилась к спортсмену.