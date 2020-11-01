Рублев стал победителем теннисного турнира в Вене
Вадим Балканов
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Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.
Отечественный спортсмен в решающем матче за титул сломил сопротивление итальянца Лоренцо Сонего.
Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в двух сетах — 6:4, 6:4.
23-летний Рублев шесть раз подал на вылет и не совершил ни одной двойной ошибки.
Ранее сообщалось, что бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева Ольга Шарыпова в очередной раз обратилась к спортсмену.