Квят занял 4-е место на Гран-при «Формулы-1» в Имоле

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял 4-е место на Гран-при Эмилии-Романьи в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Первым к финишу приехал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Второе место занял финский гонщик Вальттери Боттас, также выступающий за немецкую конюшню, третий — Даниэль Риккьярдо из «Рено».

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.



Ранее сообщалось, что британская актриса Келечи Окафор обвинила пилота «Макларена» Ландо Норриса в расизме за высказывание о рекорде гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.